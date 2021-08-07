Формально Back 4 Blood расценивается как идейная наследница Left 4 Dead: тот же смысл, те же разработчики. Однако не во всех игровых аспектах новинка будет повторять свою легендарную предшественницу. Так, например, в Back 4 Blood не будет представлено режима, аналогичного PvP-режиму Versus из Left 4 Dead.

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На случай, если вы не знали, что в Left 4 Dead такой режим вообще был, напомним, что по его правилам, две команды по четыре игрока по очереди играют за выживших и мутировавших, соревнуясь за более эффективное прохождение сюжетной кампании.

Вместо этого в Back 4 Blood решили пойти по более интересному пути. Здешний PvP-режим под названием Swarm подразумевает выживание одной команды против волн меньших зомби и супермутантов под управлением игроков из другой команды.

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Релиз Back 4 Blood запланирован на 12 октября, а сейчас в игре проходит бета-тестирование для предзаказчиков. Полноценная открытая «бета» стартует на следующей неделе, 12 августа.