Авторы Kerbal Space Program полностью переключились на производство сиквела
Поклонники сложных игр в своё время безмерно обрадовались, узнав, что у симулятора космического инженера Kerbal Space Program появится официальное продолжение с большей функциональностью и в целом более богатым во всех смыслах игровым процессом. К сожалению, оригинальную KSP тоже необходимо поддерживать обновлениями и дополнительным контентом, а это значит, что ресурсов на сиквел было выделено не так уж и много. Как следствие, выход Kerbal Space Program 2 был отложен сначала с 2020 года на 2021-й, а затем и на 2022-й, без конкретики.
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Но дальше тянуть уже нельзя, и коллектив разработчиков Kerbal Space Program принял единственно верное в их ситуации решение — завершить поддержку оригинальной игры и перебросить все ресурсы на производство сиквела. Завершение поддержки KSP сопроводили выходом крупного обновления, исправившего кучу геймплейных и технических ошибок.
Таким образом, хочется верить, что переноса релиза Kerbal Space Program 2 на 2023-й уже не случится.
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