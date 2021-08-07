Поклонники сложных игр в своё время безмерно обрадовались, узнав, что у симулятора космического инженера Kerbal Space Program появится официальное продолжение с большей функциональностью и в целом более богатым во всех смыслах игровым процессом. К сожалению, оригинальную KSP тоже необходимо поддерживать обновлениями и дополнительным контентом, а это значит, что ресурсов на сиквел было выделено не так уж и много. Как следствие, выход Kerbal Space Program 2 был отложен сначала с 2020 года на 2021-й, а затем и на 2022-й, без конкретики.

реклама

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Но дальше тянуть уже нельзя, и коллектив разработчиков Kerbal Space Program принял единственно верное в их ситуации решение — завершить поддержку оригинальной игры и перебросить все ресурсы на производство сиквела. Завершение поддержки KSP сопроводили выходом крупного обновления, исправившего кучу геймплейных и технических ошибок.

Таким образом, хочется верить, что переноса релиза Kerbal Space Program 2 на 2023-й уже не случится.