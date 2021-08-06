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Детали Lem для Stellaris — бесплатного обновления, названного в честь польского писателя-фантаста

Много по мелочи.
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Космическая стратегия Stellaris в скором времени получит бесплатное обновление «Лем», названное в честь польского писателя-фантаста Станислава Лема. Набор контента пополнит размеры основного клиента игры уже в сентябре.

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После выхода «Лема» в Stellaris обновится баланс, появятся новые деревья традиций, расширятся дополнения Plantoids Species Pack и Necroids Species Pack. Запланированы для игры новые гражданские модели и признаки, а также контент помельче. В нём без труда разберётся истинный фанат Stellaris, для всех остальных перечисление нововведений превратится в маловразумительную тарабарщину — слишком уж специфичный контент.

Stellaris доступна в Steam с 9 мая 2016 года, у проекта есть 87% рейтинга на основании более 78 тысяч рецензий.

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h2o
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