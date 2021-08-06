Дизельпанк-стратегия Iron Harvest появится на консолях до конца года
До некоторых пор считалось, что жанр стратегий остаётся последней эксклюзивной вотчиной PC-гейминга. С того времени утекло много воды: всё больше разработчиков в погоне за дополнительной аудиторией и, как следствие, прибылью, стараются дополнить список поддерживаемых своими играми платформ за счёт консолей. До конца года перечень стратегий, которые можно запускать на консолях, пополнится дизельпанковой стратегией Iron Harvest.
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Специально для этого разработчики адаптировали игровое управление и даже опубликовали соответствующий видеоролик с демонстрацией результата своего труда. Точной датой с нами пока не делятся, но зато стало известно, что помимо PlayStation 4 и Xbox One выйдут «нативные» версии Iron Harvest и для PlayStation 5 с Xbox Series. Причём, полностью со всем вышедшим для PC-версии дополнительным контентом.
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Напомним, что Iron Harvest повествует об альтернативных 20-х годах прошлого века, где человечество во всех сферах своей деятельности стало активно применять машины на двигателях внутреннего сгорания. Естественно, как оно часто бывает, в первую очередь такие машины нашли себе применение в военной сфере.
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