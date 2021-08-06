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Авторы ремейка Dead Space не планируют переносить весь контент из оригинала — устаревшие механики оставят «за бортом»

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Спустя короткое время после анонса ремейка Dead Space стало понятно, что разработчики собираются не только заново воплотить пройденный и изученный игроками материал, но и добавить кое-что новенькое, вырезанное в 2008-м году из-за различных технических ограничений. Данное правило, как стало понятно сегодня, работает и в обратную сторону.

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То есть, EA Motive может удалить из игры «неработающие» или устаревшие элементы. Подробностей на этот счёт представлено не было, к сожалению. Но арт-директор ремейка Майк Язиджян дал понять, что команда разработчиков поставила перед собой задачу сделать проект для современной аудитории, в котором бы сохранилось оригинальное видение автора.

Ремейк Dead Space должен поступить в продажу в 2022 году на PC, Xbox Series X|S и Playstation 5.

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