Хотя формально открытое бета-тестирование Back 4 Blood — духовного и идейного наследника Left 4 Dead от тех же разработчиков — стартует 12 августа, предзаказчикам проекта решили предоставить приятный бонус в виде недельного раннего доступа к «бете». Как выяснилось, этих самых предзаказчиков уже набралось огромное количество, поскольку «онлайн» бета-версии Back 4 Blood в Steam в своём максимальном значении перевалил за 88 тысяч пользователей.

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Данная статистика была зафиксирована в первые часы после запуска бета-тестирования; на момент написания данной заметки «онлайн» проекта составлял без малого 49 тысяч игроков.

Важно отметить, что бета-тестирование Back 4 Blood проходит не только на PC (Steam), но и на консолях обоих производителей. Хотя статистикой числа игроков на них мы не обладаем, но можно рискнуть и предположить, что она примерно соответствует статистике на персональных компьютерах. Таким образом, уже сейчас можно говорить о том, что Back 4 Blood имеет все шансы стать финансово успешным продуктом.

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Полноценный релиз Back 4 Blood запланирован на 12 октября.