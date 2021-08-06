Симулятор экстремальных видов спорта Riders Republic массово протестируют уже в этом месяце
Компания Ubisoft определилась со сроками проведения бета-теста Riders Republic — аркадного симулятора экстремального спорта. Мероприятие пройдёт в период с 23 по 25 августа, а выход проекта запланирован на 28 октября. Разработчики сразу дали понять, что подписчики сервиса Ubisoft+ получит доступ к бета-тестированию Riders Republic без особых проблем. Всем остальным придётся подавать заявку на участие на официальном сайте.
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В описании к форме для заявки указывается, что Riders Republic предлагает принять участие в зрелищных сетевых состязаниях с одновременным участием более 50 игроков. Опробовать получится 5 видов экстремального спорта.
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Riders Republic готовят к релизу на PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5.
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