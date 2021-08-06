На днях Activision Blizzard опубликовала отчёт, в котором помимо различной интересной исключительно инвесторам и акционерам «числовой» информации также промелькнули более «приземлённые» сведения. Среди них, например, новость о том, что в стенах Blizzard готовятся сразу два проекта по вселенной Warcraft, рассчитанных на мобильные устройства.

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Как сообщается, этапы производства этих проектов на сегодняшний день отличаются, но больше никаких сведений касательно их широкой общественности не предоставили. Неизвестно, насколько глубока будет их связь с Warcraft, и в каких жанрах их вообще исполняют.

По слухам, источником которых служит небезызвестный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, один из этих проектов станет неким подобием Pokemon GO, но, опять же, никакими деталями мы пока не располагаем.

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Также неизвестно, насколько сильно повлиял (если вообще повлиял) на разработку данных проектов скандал в Activision Blizzard касательно домогательств и притеснений женщин-разработчиков.