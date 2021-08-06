Valve: фестиваль «Играм быть» в Steam положительно влияет на продажи участвующих игр
С прошлого года Valve следует новой возникшей на фоне пандемии традиции и периодически проводит в Steam крупные виртуальные фестивали демоверсий ещё находящихся в производстве игр. Данный фестиваль выступает в качестве замены традиционных «очных» выступлений разработчиков на различных выставках, и его результаты оказались достойными того, чтобы Valve сегодня выступила с соответствующей публикацией.
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Итак, по статистике Valve, не доверять которой нет никакого смысла, фестивали в Steam положительно влияют на продажи принимающих в них участие проектов. Как сообщает компания Гейба Ньюэлла, в среднем пользователи Steam начинают добавлять участвующие в фестивале игры на 421 % чаще, чем до фестиваля. Продажи участвующих игр также растут: на 292 % по сравнению с периодом за две недели до начала фестиваля.
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Valve справедливо считает, что участие в фестивале для разработчиков — один большой плюс, и советует всем желающим подавать соответствующие заявки. Принимать их компания будет до 16 августа, ну а очередной фестиваль пройдёт уже с 1 по 7 октября.
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