Не секрет, что PlayerUnknown’s Battlegrounds уже выросла за рамки отдельно взятой королевской битвы, и потихоньку расширяется, охватывая не только новые платформы, но и новые жанры. Так, например, уже в этом году на мобильных платформах должна появиться адаптированная под «портативные» реалии PUBG New State, да и в будущем по франшизе продолжат выходить новые игры.

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Как следствие, в серии происходит постепенный ребрендинг, и теперь PlayerUnknown’s Battlegrounds носит более унифицированное название PUBG Battlegrounds, где «PUBG» — это префикс, который будет сопровождать все дополнительные проекты по франшизе.

Произойдёт ли смена названия научно-фантастического проекта The Callisto Protocol от ведущего геймдизайнера Dead Space, действия которого разворачиваются во вселенной PUBG, но спустя триста лет, неясно. Впрочем, смысла в этом немного, поскольку связь с PUBG в The Calisto Protocol весьма опосредованная.