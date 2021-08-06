Разработчики из Rockfish Games подготовили и выпустили масштабное обновление Zharkov для космического экшена Everspace 2. Как полагается в таких случаях, без большого количества свежего контента дело не обошлось. В игре появились новые сюжетные и побочные миссии, новый компаньон для главного героя, новый класс корабля (Vanguard), новые типы ракетного оружия и многое другое.

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Также после установки обновления в Everspace 2 увеличился максимальный уровень до 18, а у дилеров появились корабли 2-го уровня. Параллельно с этим авторы Everspace 2 поправили множество багов, и пообещали заниматься исправлением ошибок и выпуском нового контента и впредь.

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