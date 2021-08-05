СМИ: Ремейк Dead Space выйдет в конце следующего года
Анонс ремейка Dead Space состоялся меньше двух недель назад, а в рамках квартального финансового отчёта Electronic Arts уточнила, что у студии EA Motive впереди ещё большая работа. Данный комментарий автоматически породил мысль о том, что мы не увидим обновлённую версию культового ужастика ещё несколько лет, однако, возможно, на деле всё не столь пессимистично, как кажется.
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Как передаёт журналист издания VentureBeat Джефф Грабб, с подачи которого, кстати, по Сети несколько месяцев назад и пошла информация о существовании ремейка Dead Space, издательство Electronic Arts планирует выпустить проект в конце 2022 года.
Грабб, впрочем, сразу уточняет, что мы имеем дело с планами, которые имеют свойство меняться под действием различных факторов. Проще говоря, конец 2022 года — это идеальный сценарий на случай, если и темпы производства ремейка Dead Space не изменятся, и никаких форс-мажоров не произойдёт.
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