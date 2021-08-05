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Resident Evil Village получит обновление, оптимизирующее производительность игры

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Capcom решила, что лучше обновлять Resident Evil Village редко и поздно, чем никогда вообще, и сегодня анонсировала подготовку запланированного к выходу 10 августа обновления PC-версии проекта. Список изменений в патче предельно короткий, но от этого ничуть не менее важный.

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Во-первых, Capcom провела работу по оптимизации внутренних процессов, благодаря чему производительность Resident Evil Village возрастёт. Насколько ощутимо (и заметно ли вообще) она возрастёт, не уточняется, но рискнём предположить, что по мелочи нам бы анонс обновлений не устраивали.

Во-вторых, Capcom подготовила несколько небольших улучшений в работу в Resident Evil Village технологии AMD FidelityFX Super Resolution (она же FSR). Для тех, кто запамятовал, напомним, что FSR — это своеобразный аналог DLSS от NVIDIA, призванный обеспечивать высокое разрешение картинки без чудовищного ущерба для производительности.

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