В России в три раза подешевели подписки на Twitch
О том, что в России скоро подешевеют подписки на стримеров на Twitch, нам было известно ещё с мая этого года — именно тогда сервис объявил о введении адаптированных под конкретные регионы цен на данную услугу. Но «скоро» — это понятие растяжимое, и все вкладывают в него свой смысл. В случае с Twitch ждать пришлось не так уж и долго, и уже сегодня вечером обновлённая система вступила в действие.
реклама
Таким образом, подписываться на своих любимых стримеров можно будет втрое дешевле:
- подписка 1 уровня теперь стоит 130 рублей (было 399 рублей);
- подписка 2 уровня теперь стоит 260 рублей (было 799 рублей);
- подписка 3 уровня теперь стоит 650 рублей (было 1 999 рублей).
Получается, что отныне за те же деньги можно будет либо подписаться на большее число стримеров, либо же оформлять на них подписки более высокого уровня. Если конкретный стример для вас особенно дорог, то важно помнить, что с подписки более высокого уровня автор контента получает большую долю прибыли, чем с подписки первого уровня.
реклама
Стоит отметить, что стриминговые сервисы, и в особенности Twitch, получили взрывной рост популярности на фоне пандемии как замена живому общению, и теперь многие люди просто не представляют себе проведение свободного времени без посещения данной площадки.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила