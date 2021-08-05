«Яндекс» запустил бесконечную ленту коротких видео в «Яндекс.Дзене» на манер той, что применяется в основной ленте социальной сети TikTok. Ролики можно просматривать в отдельной вкладке «Ролики» в приложении «Яндекса» или в основной ленте рекомендаций «Дзена». Пользователи смогут выделять понравившиеся материалы «лайками» и комментариями. Возможность подписаться на любимого блогера тоже есть.

реклама

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как стало известно, редактировать видео или просто его снимать через приложение «Яндекса» пока нельзя, пользователям предлагается загружать в сервис готовые ролики. Но разработчики уже пообещали выпустить инструментарий для редактирования и активировать функции камеры в самое ближайшее время.

Прожжённого «тиктокера» может также удивить отсутствие в новой категории «Яндекс.Дзена» полноценной монетизации. Вместо этого «Яндекс» пока планирует поддерживать авторов популярных материалов с помощью прямых вознаграждений. Разумеется, деньги будут получать только те создатели контента, ролики которых пользуются высокой популярностью.

реклама

Общий фонд для раздачи вознаграждений составляет 50 миллионов рублей. Специалисты из «Дзена» утверждают, что за прошлый месяц авторам было выплачено суммарно около 7 миллионов рублей. Для участия в программе поддержки нужно подать заявку, особых требований нет.

Лента «Роликов» стала доступной всем пользователям Android и «некоторым пользователям» iOS. В ближайшие дни новый раздел сделают общедоступным.