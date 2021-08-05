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Платформа «Яндекс.Дзен» обзавелась собственной лентой с короткими видео — совсем как у TikTok

Актуально для пользователей мобильных устройств.
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«Яндекс» запустил бесконечную ленту коротких видео в «Яндекс.Дзене» на манер той, что применяется в основной ленте социальной сети TikTok. Ролики можно просматривать в отдельной вкладке «Ролики» в приложении «Яндекса» или в основной ленте рекомендаций «Дзена». Пользователи смогут выделять понравившиеся материалы «лайками» и комментариями. Возможность подписаться на любимого блогера тоже есть.

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Как стало известно, редактировать видео или просто его снимать через приложение «Яндекса» пока нельзя, пользователям предлагается загружать в сервис готовые ролики. Но разработчики уже пообещали выпустить инструментарий для редактирования и активировать функции камеры в самое ближайшее время.

Прожжённого «тиктокера» может также удивить отсутствие в новой категории «Яндекс.Дзена» полноценной монетизации. Вместо этого «Яндекс» пока планирует поддерживать авторов популярных материалов с помощью прямых вознаграждений. Разумеется, деньги будут получать только те создатели контента, ролики которых пользуются высокой популярностью.

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Общий фонд для раздачи вознаграждений составляет 50 миллионов рублей. Специалисты из «Дзена» утверждают, что за прошлый месяц авторам было выплачено суммарно около 7 миллионов рублей. Для участия в программе поддержки нужно подать заявку, особых требований нет.

Лента «Роликов» стала доступной всем пользователям Android и «некоторым пользователям» iOS. В ближайшие дни новый раздел сделают общедоступным.

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