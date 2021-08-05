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Сетевой боевик по «Зловещим мертвецам» отложили до февраля следующего года

Изначально релиз был запланирован на год текущий.
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Сетевой проект Evil Dead The Game, создающийся по мотивам культового ужастика «Зловещие мертвецы», был анонсирован в конце прошлого года в рамках The Game Awards 2020. С тех пор информации о нём (по крайней мере, той, что хотя бы минимально достойна внимания) практически не поступало, но процесс, по всей видимости, продвигается не столь безупречно, как того хотелось бы девелоперам, поэтому сегодня они рапортовали о переносе релиза аж до февраля будущего года.

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Причина переноса проста, как валенок, и шаблонна до такой степени, что каждый раз читать её при всех переносах релизов игр уже откровенно утомительно. Evil Dead The Game задержится, чтобы получить дополнительное время на «полировку» и удостовериться в том, что игроки получат проект, который ждут миллионы фанатов «Зловещих мертвецов».

В частности, дополнительное время собираются использовать для создания полноценного одиночного режима прохождения, дабы игрок не зависел всецело от своих товарищей. Первоначально, напомним, предполагалось, что Evil Dead The Game совместит в себе элементы кооператива и PvP. Разработка ведётся для всех актуальных платформ.

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saber interactive boss team games evil dead the game
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