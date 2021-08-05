Премьерный геймплейный ролик Highrise City — градостроительной стратегии, где важно вообще всё
Компания Deck13 опубликовала дебютный геймплейный трейлер Highrise City — градостроительной стратегии с весьма заметной и проработанной экономической компонентой. Игрокам придётся заниматься в Highrise City не только самим возведением зданий и сооружением, но и подготовкой и снабжением строительных материалов. Последний пункт в других подобных проектах обычно отдаётся на откуп искусственного интеллекта и делается автоматически.
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Разработчики Highrise City хотят продумать и реализовать механику сбора и накопления семи различных видов ресурсов, необходимых для строительства. Помимо этого, игрокам придётся заниматься налаживанием поставок продовольствия и производственных цепочек. Всё правильно, в лучших традициях Factorio и других подобных проектов.
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Релиз Highrise City запланирован на 2022 год. За подробностями переходите на официальную страничку стратегии в Steam.
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