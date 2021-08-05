Не секрет, что в производстве официально находится ремейк Dead Space. Анонс состоялся меньше двух недель назад, поэтому вполне закономерно, что данное известие стало одним из пунктов общения руководителя Electronic Arts Эндрю Уилсона с инвесторами. Какими бы то ни было новыми деталями проекта Уилсон не поделился, но отметил, что данный проект — результат запроса игрового сообщества.

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По словам Уилсона, запрос на новую Dead Space в игровом сообществе был «исключительным», и что компания многого ждёт от реализации данного проекта и надеется, что игроки по достоинству оценят старания коллектива EA Motive. Более конкретными сроками выхода ремейка Dead Space Уилсон не поделился, но отметил, что работа предстоит долгая.

Напомним, что в ремейк Dead Space будет добавлен весь по тем или иным причинам вырезанный из оригинальной игры контент, а также задействованы некоторые механики игрового процесса из второй и третьей частей серии. Отметим также, что ремейк создаётся исключительно для современных платформ, так что, скорее всего, имеет смысл рассчитывать и на его передовое графическое исполнение.