Глава EA о ремейке Dead Space: запрос на новую часть серии был «исключительным»
Не секрет, что в производстве официально находится ремейк Dead Space. Анонс состоялся меньше двух недель назад, поэтому вполне закономерно, что данное известие стало одним из пунктов общения руководителя Electronic Arts Эндрю Уилсона с инвесторами. Какими бы то ни было новыми деталями проекта Уилсон не поделился, но отметил, что данный проект — результат запроса игрового сообщества.
реклама
По словам Уилсона, запрос на новую Dead Space в игровом сообществе был «исключительным», и что компания многого ждёт от реализации данного проекта и надеется, что игроки по достоинству оценят старания коллектива EA Motive. Более конкретными сроками выхода ремейка Dead Space Уилсон не поделился, но отметил, что работа предстоит долгая.
Напомним, что в ремейк Dead Space будет добавлен весь по тем или иным причинам вырезанный из оригинальной игры контент, а также задействованы некоторые механики игрового процесса из второй и третьей частей серии. Отметим также, что ремейк создаётся исключительно для современных платформ, так что, скорее всего, имеет смысл рассчитывать и на его передовое графическое исполнение.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила