Самая важная часть выставки gamescom 2021 продлится два часа
На дворе уже далеко август, скоро осень, а это значит, что до запуска предпоследнего (перед декабрьской The Game Awards) крупного геймерского праздника в этом году в лице gamescom остаются считанные недели. Как следствие, потихоньку активизируются его организаторы, в частности, ведущий церемонии открытия gamescom Джефф Кили.
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В своём официальном Twitter Кили сообщил, что церемония Opening Night Live, в рамках которой традиционно и проходят все анонсы новинок и показы ранее представленных игр, в этом году продлится два часа.
Церемония открытия gamescom назначена на 25 августа, в 21:00 по московскому времени. Мы, редакция новостного раздела Overclockers.ru, обязательно будем следить за церемонией и опубликуем все достойные внимания материалы.
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