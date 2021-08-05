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Авторы Hearts of Iron IV рассказали о переработанной ветке СССР: «паранойя Сталина», расстрелы, чистки и многое другое

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Paradox Interactive опубликовала занимательную заметку, посвящённую запланированным изменениям для Советского Союза — ключевой стороне в Hearts of Iron IV. Весь контент войдёт в бесплатное обновление «Барбаросса», но какая-то его часть будет отличаться, если у игрока нет в комплекте предыдущих дополнений. Ниже опубликованный материал является адаптацией текста, написанного разработчиками, — в первоисточнике очень много художественных приёмов, которые могут помешать игрокам добраться до самой сути.

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Авторы начинают свой рассказ о Советском Союзе с упоминания того факта, что в 1924 году, после смерти Ленина, к власти пришёл Иосиф Сталин, занявшийся преследованием внутрипартийной политической оппозиции. Он начал с Троцкого и его сторонников, но затем «обрушился на тех, кто его раньше поддерживал», создав обстановку политической паранойи, переросшую в Большую чистку, в рамках которой было арестовано множество граждан, военных чинов и членов партии. Это мы, если вдруг кто призабыл за абзац, практически дословно цитируем разработчиков из Paradox. Именно «паранойя Сталина» стала центральной темой обновления «Барбаросса» в отношении игровой версии СССР.

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В течение игровой партии «паранойя Сталина» в зависимости от различных фокусов может повышаться или понижаться. Если показатель превысит отметку в 25 пунктов, то Сталин в Hearts of Iron IV начнёт расстреливать политических или военных советников, накладывая штрафы на экономику и армию. Максимальный уровень «паранойи» — 100. Если показатель начал превышать вышеупомянутые 25 пунктов, то расстрелов и штрафов будет становиться больше. При достижении 75 пунктов начнётся «сущий кошмар», игрок будет получать события, которые авторы называют «большой чисткой», которая отличается от «обычной» чистки.

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Paradox намеренно дают любителям истории прочувствовать влияние чисток не только на игровой процесс, но и на людей, ведь каждая чистка влечёт за собой жертвы. Поэтому изначально игрок начинает партию с большим количеством доступных персонажей — политических и военных советников, а также военных лидеров. Постепенно, по мере репрессий, этот список будет уменьшаться. В процессе чисток окно «паранойи» начнёт заполняться портретами и ключевыми персонажами, ставшими жертвами репрессий. Разработчики даже показали, как этот экран будет выглядеть в игре — всё внимание на зачёркнутые портретики.

Избавиться от «паранойи» Сталина в Hearts of Iron IV можно несколькими способами. Здесь придётся изучить древо фокусов. «Сталинистское древо» можно разбить на две части: верхнюю половину до окончания чисток и нижнюю, после устранения паранойи. Важно помнить, что снижающие «паранойю» фокусы работают по таймеру, их нельзя изучить все подряд. Промышленные фокусы дают больше штрафов, а не бонусов, также они блокируются при войне с другой сверхдержавой.

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В своём дневнике разработчики много говорили о культе личности Сталина, о танках ИС, о штрафных батальонах в армии, системе пропагандистских кампаний, пропаганде коллективизма и других вещах, вычитанных, видимо, из статьи «Википедии». Ознакомиться с полным списком изменений для Советского Союза в Hearts of Iron IV можно, перейдя вот по этой ссылке.

Напомним, дополнение No Step Back для игры должно появиться до конца текущего года.

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