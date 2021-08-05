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В Steam стартовала распродажа игр серии Gothic и Risen с огромными скидками

Можно пополнить коллекцию.
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Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

В Steam началась распродажа игр от студии Piranha Bytes. Клиенты магазина могут пополнить коллекции проектов серии Risen и Gothic. Ну, и ELEX прикупить, раз уж выдался такой случай. Щедрая акция от разработчиков продлится до 9 августа.

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Полный список предложений выглядит сейчас следующим образом:

  • «Готика» — 49 рублей
  • «Готика 2: Золотое издание» — 49 рублей;
  • «Готика 3» — 49 рублей;
  • Risen — 62 рубля;
  • Risen 2: Dark Waters — 62 рубля;
  • Risen 3 — Titan Lords — 87 рублей;
  • ELEX — 279 рублей.

Всем заинтересованным рекомендуется прямо сейчас перейти на нужную страницу Steam со всеми предложениями.

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У кого-то железо могло не позволять во момент выхода. А так-то на самом деле отличный подарок тем, кто еще не играл и не желает покупать, но хочет быстро пройти сюжетку и забыть.
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