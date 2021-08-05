В Steam стартовала распродажа игр серии Gothic и Risen с огромными скидками
В Steam началась распродажа игр от студии Piranha Bytes. Клиенты магазина могут пополнить коллекции проектов серии Risen и Gothic. Ну, и ELEX прикупить, раз уж выдался такой случай. Щедрая акция от разработчиков продлится до 9 августа.
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Полный список предложений выглядит сейчас следующим образом:
- «Готика» — 49 рублей
- «Готика 2: Золотое издание» — 49 рублей;
- «Готика 3» — 49 рублей;
- Risen — 62 рубля;
- Risen 2: Dark Waters — 62 рубля;
- Risen 3 — Titan Lords — 87 рублей;
- ELEX — 279 рублей.
Всем заинтересованным рекомендуется прямо сейчас перейти на нужную страницу Steam со всеми предложениями.
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