Киберпанк-экшен The Ascent стал самым успешным релизом в истории небольшого издательства Curve Digital
В конце июля на свет появился киберпанковый ролевой боевик The Ascent от студии Neon Giant и издательства Curve Digital. То, что у проекта большое будущее, стало понятно по первому же чарту продаж в Steam, и вот, сегодня представители Curve Digital сообщили, что The Ascent за первый уик-энд заработала свыше пяти миллионов долларов, что стало для издательства абсолютным рекордом за столь небольшой промежуток времени.
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Кроме того, по статистике Curve Digital, всего The Ascent «засветилась» более чем на 1 700 каналах в YouTube и Twitch, где контент по игре суммарно просмотрели более 10 миллионов пользователей. Также издательство гордится тем, что The Ascent оказалась в поле зрения большинства игровых изданий.
Напомним, что в The Ascent мы попадаем в футуристический мир Велес, в котором нужно навести порядок. Игра подразумевает как одиночное прохождение, так и совместные пострелушки в компании до трёх друзей (не считая вас).
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