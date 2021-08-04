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Ghost of Tsushima Legends в начале сентября выпустят отдельно от основной игры

То, что следовало сделать ещё в прошлом году.
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Осенью прошлого года Ghost of Tsushima получила сюжетный кооперативный режим под названием Legends. По сюжету, мы с друзьями играем за героев слагаемых жителями Цусимы легенд-представителей разных классов и противостоим превосходящим войскам противника. Судя по всему, режим оказался достаточно востребованным, поскольку сегодня разработчики из Sucker Punch сообщили о плане по выпуску этого режима отдельно от основной игры.

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Самостоятельная версия «Легенд» появится уже 3 сентября вместе с обновлениями и будет оценена в $20. При желании игроки смогут впоследствии «проапгрейдиться» до полной режиссёрской версии Ghost of Tsushima с одиночной кампанией.

В конце августа в режиме Legends добавят дополнительные испытания, а также новые косметические награды. Третьего сентября в Legends появится дополнительный подрежим Rivals («Соперники»), в рамках которого двум командам по два игрока в каждой предстоит сражаться с волнами противников. Чья команда эффективнее справляется с задачами, тот и победит, ведь за уничтожение волн оппонентов вам даруют специальный ресурс, с помощью которого второй команде можно устраивать различные козни. Подробнее о том, что ждёт обновлённый вариант «Легенд», можно почитать на официальном сайте PlayStation.

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Пользуясь случаем, напомним, что 20 августа выходит «режиссёрская» версия Ghost of Tsushima с новой сюжетной кампанией. Поскольку в состав «режиссёрки» фактически включено дополнение, то бесплатный «апгрейд» не предусмотрен.

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