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По мотивам Rome Total War выпустят настольную игру

Сейчас бы в эпоху пандемии такие проекты выпускать.
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Настольные адаптации видеоигр последние годы набирают обороты даже несмотря на тяжёлую эпидемиологическую обстановку в мире. Вот и студия PSC Games объявила о разработке своей «настолки» по мотивам стратегии Rome Total War. Формально анонс проекта состоится уже на следующей неделе, а через несколько месяцев он выйдет на Kickstarter за финансированием.

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Как поясняют разработчики, их настолка будет сочетать в себе элементы экономической стратегии и симулятора создания империи. Готовьтесь развивать свои государства и снаряжать непобедимые войска.

Каких-либо конкретных деталей игры пока нет, так что ждём конца года и запуска программы по сбору средств на Kickstarter — тогда-то всё и прояснится.

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RaddaR
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zalupsmus
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Vovantro
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Дмитрий
18:18
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