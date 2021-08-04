После публикации отчёта с финансовыми результатами за второй квартал текущего года компания Sony дала отдельные разъяснения инвесторам. Нас больше всего интересуют показатели по продажам игр. Как мы помним, по состоянию на 18 июля было продано 1,1 миллиона копий Ratchet & Clank: Rift Apart, дорогой «рогалик» Returnal заработал 560 тысяч копий, MLB: The Show 21 продался совокупным тиражом в 2 миллиона копий.

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Сама Sony посчитала нужным дать комментарий по продажам трёх означенный игр за апрель-июнь. Да, показатели оказались ниже, чем за этот же квартал годом ранее. Но результатами продаж проектов компания осталась довольна — показатели превзошли намеченные ожидания.

В отчёте также говорится о том, что Sony планирует поставить в текущем финансовом году 14,8 миллиона консолей Playstation 5. На текущий момент установлено. Общие поставки устройств после завершения квартала составляют 10,1 миллиона PS5.