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Sony довольна продажами Ratchet & Clank: Rift Apart

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После публикации отчёта с финансовыми результатами за второй квартал текущего года компания Sony дала отдельные разъяснения инвесторам. Нас больше всего интересуют показатели по продажам игр. Как мы помним, по состоянию на 18 июля было продано 1,1 миллиона копий Ratchet & Clank: Rift Apart, дорогой «рогалик» Returnal заработал 560 тысяч копий, MLB: The Show 21 продался совокупным тиражом в 2 миллиона копий.

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Сама Sony посчитала нужным дать комментарий по продажам трёх означенный игр за апрель-июнь. Да, показатели оказались ниже, чем за этот же квартал годом ранее. Но результатами продаж проектов компания осталась довольна — показатели превзошли намеченные ожидания.

В отчёте также говорится о том, что Sony планирует поставить в текущем финансовом году 14,8 миллиона консолей Playstation 5. На текущий момент установлено. Общие поставки устройств после завершения квартала составляют 10,1 миллиона PS5.

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Мегавольт
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stockclock
18:39
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stockclock
18:37
А если нормальная сборка на 3600 и 10400 в 2 раза дороже сборки на 12 ядерном зионе и кое где они сливают этому самому зиону?
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A_K_
18:34
Бывает трудно купить что-то хорошее, когда денег не хватает. Но покупать, особенно для игр, зион и алика, мне кажется это себя не уважать. Не тянешь 5600Х возьми 10400 или 3600, но новый и с гарантией...
Xeon E5-2678v3 – 12 ядерный конкурент «офисного» i3-10100F
Antichrist
18:31
В первую очередь это касается майнеров, продающих прлудохлые карты после ферм).
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Antichrist
18:30
Ты знак в конце перепутал, надо не "?", а "!!!".
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Antichrist
18:29
Нет, не работает или нет, чип, что был под постоянной круглосуточной/годичной нагрузкой, страдает от диффузий кристалла, из-за чего приходится повышать напряжение, а это приводит к увеличению температ...
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Вскукарек Интелбоев
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RaddaR
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