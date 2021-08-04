Похоже, Beyond Good & Evil 2 обойдёт стороной консоли прошлого поколения
Хотя Beyond Good & Evil 2, определённо, разрабатывается, но из стен Ubisoft в её отношении уже так давно не поступает никаких внятных подробностей, что проект потихоньку забывается. А зря, ведь, похоже, у немыслимой задержки с релизом проекта имеется уважительная причина: его постепенно переделывают под «некстген».
реклама
По крайней мере, именно к такому выводу пришли пользователи, обнаружившие, что консоли прошлого поколения (PlayStation 4 и Xbox One) исчезли из списка платформ для бета-тестирования Beyond Good & Evil 2. Да, речь идёт о бета-версии, но обычно тестирования для того и проводят, чтобы удостовериться в работоспособности различных версий игры; и исчезновение из этого списка «пастгена» может свидетельствовать об отказе разработчиков от устаревших консолей.
К сожалению, последние несколько лет Ubisoft лишь периодически напоминает о том, что «разработка Beyond Good & Evil 2 продолжается». Проект благополучно пропустил E3 2021 в июне, что невольно наталкивает на мысль о его пребывании в производственном аду
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила