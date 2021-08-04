В Assassin’s Creed Valhalla может появиться протагонистка «Одиссеи»
Датамайнеры, одним из смыслов жизни которых являются «раскопки» различных сведений в файлах интересующих их видеоигр, обнаружили в недавнем обновлении Assassin’s Creed Valhalla упоминания Кассандры — протагонистки Assassin’s Creed Odyssey, признанной Ubisoft каноном проекта.
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Согласно добытой информации, Кассандра встретится с Эйвором на шотландском острове Скай. Герою «Вальгаллы» предстоит там встретиться с «некой девушкой, очень похожей на Рандви». Логично предположить, что разработчики таким образом попытались обыграть признанное игроками сходство между этими двумя персонажами игр франшизы.
У читателей наверняка возникнет закономерный вопрос: как вообще Кассандра может встретиться с Эйвором, если действия «Одиссеи» и «Вальгаллы» разделяют многие века? Не будем «спойлерить» детали сюжета Assassin’s Creed Odyssey; отметим лишь, что после истории игры у Кассандры такая возможность действительно есть, и никакого разрыва в логике здесь не произойдёт.
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Напомним также, что Assassin’s Creed Valhalla собираются поддерживать ещё как минимум до следующей весны.
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