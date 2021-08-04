Двукратная олимпийская чемпионка (и серебряный призёр в придачу) в дисциплине стрельбы из пистолета Виталина Бацарашкина вернулась из Токио домой в Омск, где её встретили концертом с участием местного хора, исполнившего знаменитую прилипчивую песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак» от Netflix.

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Тем, кто следят за новостями, взаимосвязь этих явлений предельно ясна, ну а для тех же, кто вернулся к нам после длительной командировки, напомним, что Виталина Бацарашкина прославилась в кругу любителей видеоигр тем, что выступала на Олимпиаде с медальоном школы Кота из вселенной «Ведьмака». После завоевания с этим медальоном своего первого токийского золота Бацарашкину поздравили представители студии CD Projekt RED.

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Сама чемпионка положительно относится к видеоиграм и, в частности, ей очень нравятся игры серии The Witcher. Спортсменка убеждена в том, что видеоигры развивают у человека реакцию, а в спортивной стрельбе из пистолета данный фактор имеет немаловажное значение.