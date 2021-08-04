Олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину встретили в Омске песней про «чеканную монету»
Двукратная олимпийская чемпионка (и серебряный призёр в придачу) в дисциплине стрельбы из пистолета Виталина Бацарашкина вернулась из Токио домой в Омск, где её встретили концертом с участием местного хора, исполнившего знаменитую прилипчивую песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» из сериала «Ведьмак» от Netflix.
реклама
Тем, кто следят за новостями, взаимосвязь этих явлений предельно ясна, ну а для тех же, кто вернулся к нам после длительной командировки, напомним, что Виталина Бацарашкина прославилась в кругу любителей видеоигр тем, что выступала на Олимпиаде с медальоном школы Кота из вселенной «Ведьмака». После завоевания с этим медальоном своего первого токийского золота Бацарашкину поздравили представители студии CD Projekt RED.
реклама
Сама чемпионка положительно относится к видеоиграм и, в частности, ей очень нравятся игры серии The Witcher. Спортсменка убеждена в том, что видеоигры развивают у человека реакцию, а в спортивной стрельбе из пистолета данный фактор имеет немаловажное значение.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила