Издание РБК сообщает, что Росфинмониторинг, который выполняет в России функцию финансовой разведки, заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций. Одна из его задач — анализ поведения участников рынка с целью их идентификации. Сообщается, что работу выполнит подрядчик, подконтрольный «Сберу».

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Информация о выборе исполнителя для модуля мониторинга появилась на сайте госзакупок. Контракт будет исполнять компания RCO, которая обязуется сделать все работы за 14,7 миллионов рублей. По данным СПАРК, компания RCO является подконтрольной ООО «Рамблер интернет холдинг», которая через цепочку компаний принадлежит Сберу.

Журналистам РБК удалось выяснить, что модуль мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина предназначен для решения следующих задач:

отслеживание цепочки перемещений цифровых финансовых активов;

ведение базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;

мониторинг поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности.

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Напомним также, что ещё в августе прошлого года Росфинмониторинг предложил включить в федеральный проект «Искусственный интеллект» систему «Прозрачный блокчейн» — аналитику криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. На тот момент прототип системы был разработан и опробован в сфере противодействия наркобизнесу.

Представители Росфинмониторинга отказались давать комментарии по поводу «Прозрачного блокчейна» и раскрывать детали проекта.