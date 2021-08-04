Меньше месяца осталось до выхода мифологического дополнения Mythos для стратегии Total War Saga Troy, и разработчики из Creative Assembly справедливо посчитали, что сейчас самое время для публикации сопутствующего обзорного видеоролика, в котором наглядно и с расстановкой повествуется об основных нововведениях и «фишках» аддона. Видеоролик заботливо снабжён русскими субтитрами, поэтому мы не видим смысла в полном пересказе его содержимого — лучше один раз увидеть и услышать, чем прочесть.

реклама

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti Gaming X за копейки Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде RTX 3080 за 100 с началом тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Отметим, что главное нововведение дополнения Mythos — возможность компоновать свою армию мифическими созданиями вроде грифонов, гидр и прочих существ, которым, скорее, место в «Героях Меча и Магии», чем в Total War. Но разнообразие — это всегда плюс. Чтобы завоевать расположение мифических созданий в Total War Saga Troy, вам нужно будет сначала их победить, после чего желанных гидр можно будет добавить в своё войско.

Что же касается богов и их вмешательства в местные сражения, то просто так они никого благословлять не станут: будьте готовы возводить храмы в их честь и немножко быть мальчиками на побегушках у богов. Лишь после этого можно рассчитывать на помощь «свыше».

реклама

Запуск дополнения запланирован на 2 сентября.