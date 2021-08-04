Авторы Total War Saga Troy опубликовали обзорный видеоролик дополнения Mythos
Меньше месяца осталось до выхода мифологического дополнения Mythos для стратегии Total War Saga Troy, и разработчики из Creative Assembly справедливо посчитали, что сейчас самое время для публикации сопутствующего обзорного видеоролика, в котором наглядно и с расстановкой повествуется об основных нововведениях и «фишках» аддона. Видеоролик заботливо снабжён русскими субтитрами, поэтому мы не видим смысла в полном пересказе его содержимого — лучше один раз увидеть и услышать, чем прочесть.
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Отметим, что главное нововведение дополнения Mythos — возможность компоновать свою армию мифическими созданиями вроде грифонов, гидр и прочих существ, которым, скорее, место в «Героях Меча и Магии», чем в Total War. Но разнообразие — это всегда плюс. Чтобы завоевать расположение мифических созданий в Total War Saga Troy, вам нужно будет сначала их победить, после чего желанных гидр можно будет добавить в своё войско.
Что же касается богов и их вмешательства в местные сражения, то просто так они никого благословлять не станут: будьте готовы возводить храмы в их честь и немножко быть мальчиками на побегушках у богов. Лишь после этого можно рассчитывать на помощь «свыше».
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Запуск дополнения запланирован на 2 сентября.
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