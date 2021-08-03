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Авторы стратегии Humankind, главного конкурента Civilization, рассказали о внесённых правках после тестирований

Много их.
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Релиз 4X-стратегии Humankind должен состояться уже в этом месяце, разработчики из студии Ampitude делают финальные доводки, строго сверяясь со списком отзывов игроков после проведённого бета-тестирования. Девелоперы дали сейчас понять, как сильно изменился проект после всех тестирований: некоторые правки можно считать косметическими, другие — более серьёзными. Судите сами.

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Итак, Amplitude перекроила баланс у множества культур. Искусственный интеллект научили лучше справляться с экономикой и эффективнее управлять армиями. Настройка уровней сложности претерпела изменения. Появились обучающие ролики для новичков, описания социальных институтов и их эффектов отредактировали и улучшили. Далее мы представляем внесенные правки в виде списка:

  • религии получили новые догматы с продуманными последствиями;
  • стоимость исследований и минимальных значений для перехода в новую эру оптимизированы;
  • появились новые умения у юнитов;
  • добавлена механика загрязнения, которая будет ощущаться на более поздних этапах игры;
  • улучшена дипломатия — она стала более глубокой, с расширенным комплектом договоров и более удобным интерфейсом.

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Релиз стратегии Humankind запланирован на 17 августа, на компьютерах Mac проект выйдет на месяц позже.

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