Авторы стратегии Humankind, главного конкурента Civilization, рассказали о внесённых правках после тестирований
Релиз 4X-стратегии Humankind должен состояться уже в этом месяце, разработчики из студии Ampitude делают финальные доводки, строго сверяясь со списком отзывов игроков после проведённого бета-тестирования. Девелоперы дали сейчас понять, как сильно изменился проект после всех тестирований: некоторые правки можно считать косметическими, другие — более серьёзными. Судите сами.
реклама
Итак, Amplitude перекроила баланс у множества культур. Искусственный интеллект научили лучше справляться с экономикой и эффективнее управлять армиями. Настройка уровней сложности претерпела изменения. Появились обучающие ролики для новичков, описания социальных институтов и их эффектов отредактировали и улучшили. Далее мы представляем внесенные правки в виде списка:
- религии получили новые догматы с продуманными последствиями;
- стоимость исследований и минимальных значений для перехода в новую эру оптимизированы;
- появились новые умения у юнитов;
- добавлена механика загрязнения, которая будет ощущаться на более поздних этапах игры;
- улучшена дипломатия — она стала более глубокой, с расширенным комплектом договоров и более удобным интерфейсом.
реклама
Релиз стратегии Humankind запланирован на 17 августа, на компьютерах Mac проект выйдет на месяц позже.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила