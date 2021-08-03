Авторы World War Z огласили точную дату выхода обновления Aftermath
О том, что релиз обновления World War Z Aftermath назначен на осень, нам известно ещё с момента его анонса. Но «осень» — понятие пусть и не неприлично, но всё же растяжимое, и вот, сегодня разработчики нашли в своих закромах совесть и огласили точную дату выхода обновки — 21 сентября.
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Именно в этот день в World War Z появится обновлённая система рукопашного боя, возможность играть в разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду, усовершенствованный режим вида от первого лица, а также кроссплей.
Дополнительным контентом игру также не обделят: среди новых полей боя представлены Камчатка, Рим и его микрогосударство-анклав Ватикан.
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