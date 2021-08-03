Теперь в Zombie Army 4 можно поиграть и героями Left 4 Dead 2
В конце июня студия Rebellion объявила о коллаборации с Valve и добавила в Zombie Army 4 Dead War набор персонажей культовой Left 4 Dead — Зои, Френсиса, Луиса и Билла. Вполне логично, что спустя некоторое время в игре должны были появиться и герои сиквела, и сот, сегодня эти предположения подтвердились.
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Таким образом, с сегодняшнего дня противостоять восставшей из мёртвых армии Фюрера смогут полюбившиеся многим Тренер, Ник, Рошель и Эллис. Стоит отметить, что Left 4 Dead 2 куда более популярная игра, чем первая часть. Отчасти потому, что сиквелы, по статистике, почти всегда популярнее оригиналов, а также потому, что Left 4 Dead 2 в своё время была роздана бесплатно в рамках рождественской акции от Valve.
К сожалению, Zombie Army 4 о популярности Left 4 Dead можно только мечтать: по статистике, пиковое число игроков за последние сутки составило всего 331 человека.
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