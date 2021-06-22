Мероприятия-кроссоверы в играх постепенно становятся обыденным явлением, и лишний раз убедиться в этом можно, взглянув на свежий посвящённый зомби-экшену Zombie Army 4 Dead War видеоролику. С сегодняшнего дня для игры бесплатно доступен Left 4 Dead Character Pack, добавляющий в неё возможность сыграть за четвёрку героев культовой зомби-стрелялки от Valve и Turtle Rock: Зои, Френсиса, Луиса и Билла.

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Таким образом, четвёрка выживших сможет дать отпор восставшим из мёртвых гитлеровским вооружённым формированиям. Пока трудно сказать, случайно разработчики из Rebellion выпустили данное обновление-кроссовер именно 22 июня, но очередная «магия дат и чисел» явно слишком «удачная», чтобы быть простым совпадением.

Между тем сегодня вышла и восьмая игровая миссия «Лечебница Аваддон». Как и предыдущие дополнительные миссии, за «Лечебницу» придётся выложить 175 рублей.

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Что до Zombie Army 4 Dead War, то игра вышла в феврале прошлого года в Epic Games Store, а в феврале года текущего — в Steam. Проект получил высокие пользовательские оценки, однако назвать его хоть мало-мальски популярным язык, увы, не поворачивается.