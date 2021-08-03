В Wreckfest проходит турнир по мотивам культовой Carmageddon
Разрушительную гонку Wreckfest не просто так называют идейной наследницей культовой серии Carmageddon: сегодня разработчики из Bugbear сообщили о старте в игре соответствующего турнира-кроссовера, в рамках которого фанаты Wreckfest смогут покататься по знакомым трассам из «Кармагеддона», поуправлять знаменитой машиной Eagle-R и раздавить не одну сотню шастающих по дорогам зомби.
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Стоит отметить, что Bugbear с душой подошла к созданию турнира: он порадует той самой «пиксельной» графикой, что в значительной степени способствует погружению в атмосферу дорожного хаоса конца 1990-х.
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Напомним, что полноценный релиз Wreckfest состоялся летом 2018-го, а до этого игра несколько лет провела в раннем доступе. За прошедшие годы Wreckfest заслужила 85-процентный пользовательский рейтинг в Steam.
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