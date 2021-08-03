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Tencent усиливает ограничения на время игры среди несовершеннолетних

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Сегодня китайский игровой гигант Tencent пострадал от действий своих же соотечественников из подотчётного государству издания Economic Information Daily. В опубликованной на страницах издания статье онлайн-игры сравниваются с «электронными наркотиками» и даже с «опиумом для ума». Вспоминая историю Китая, сравнение чего бы то ни было с опиумом самым негативным образом сказывается на репутации сравниваемого объекта. Вот и акции Tencent сегодня пошатнулись, сократившись почти на 10% на утренних торгах на гонконгской фондовой бирже.

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Китайские государственные органы порекомендовали игровым компаниям больше следить за защитой несовершеннолетних, и Tencent мгновенно отреагировала на просьбу, внедрив ограничения на время игры для лиц, не достигших восемнадцати лет. Пока что ограничение распространяется на проект Honor of Kings — одну из самых популярных мобильных игр в мире. Игрокам, попадающим под эту возрастную категорию, запрещается проводить в игре больше одного часа в будние дни и больше двух часов в праздники и выходные.

Стоит отметить, что перед нами лишь усиление ограничений: раньше несовершеннолетним дозволялось играть полтора и три часа в будни и выходные соответственно. Кроме того, теперь детям до двенадцати лет запрещается тратить деньги в играх. Сама Tencent призвала коллег последовать её примеру. Получается некое подобие войны пчёл против мёда, однако, учитывая тот факт, что у детей до 12 лет по определению не может быть собственных денег, то, получается, китайское руководство, скорее, заботится о сохранности кошельков их родителей.

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