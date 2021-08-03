Hades и ещё 8 игр пополнят Xbox Game Pass к середине августа
Microsoft вновь вышла на связь с публикацией о грядущем пополнении в подписном сервисе Xbox Game Pass. К середине августа каталог сервиса пополнится девятью новыми для него играми. По большей части это о-о-очень мало кому известные проекты: исключение здесь составляет разве что заслужившая море наград Hades.
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Итак, пополнение каталога выглядит следующим образом:
- Curse of the Dead Gods (Xbox и PC) — 5 августа;
- Dodgeball Academia (Xbox и PC) — 5 августа;
- Katamari Damacy Reroll (Xbox и PC) — 5 августа;
- Lumines Remastered (Xbox и PC) — 5 августа;
- Skate (Xbox) — 5 августа;
- Starmancer превью-версия (PC) — 5 августа;
- Art of Rally (Xbox и PC) — 12 августа;
- Hades (Xbox и PC) — 13 августа;
- Microsoft Solitaire Collection Premium Edition (PC) — 17 августа.
Кроме того, семь игр покинут каталог Xbox Game Pass. Так, 8 августа исчезнет Grand Theft Auto, а 15 августа — Ape Put, Crossing Souls, Darksiders Genesis, Don’t Starve, Final Fantasy VII и Train Sim World 2020. На разных, естественно, платформах.
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