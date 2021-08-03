Microsoft вновь вышла на связь с публикацией о грядущем пополнении в подписном сервисе Xbox Game Pass. К середине августа каталог сервиса пополнится девятью новыми для него играми. По большей части это о-о-очень мало кому известные проекты: исключение здесь составляет разве что заслужившая море наград Hades.

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Итак, пополнение каталога выглядит следующим образом:

Curse of the Dead Gods (Xbox и PC) — 5 августа;

Dodgeball Academia (Xbox и PC) — 5 августа;

Katamari Damacy Reroll (Xbox и PC) — 5 августа;

Lumines Remastered (Xbox и PC) — 5 августа;

Skate (Xbox) — 5 августа;

Starmancer превью-версия (PC) — 5 августа;

Art of Rally (Xbox и PC) — 12 августа;

Hades (Xbox и PC) — 13 августа;

Microsoft Solitaire Collection Premium Edition (PC) — 17 августа.

Кроме того, семь игр покинут каталог Xbox Game Pass. Так, 8 августа исчезнет Grand Theft Auto, а 15 августа — Ape Put, Crossing Souls, Darksiders Genesis, Don’t Starve, Final Fantasy VII и Train Sim World 2020. На разных, естественно, платформах.