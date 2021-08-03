Phoronix опубликовала материал, в котором описывается совместная работа AMD и Valve над уникальным драйвером Linux. Последний позволит в отдельных ситуациях гибче настраивать производительность процессора портативной консоли Steam Deck — четырёхъядерного Ryzen на архитектуре Zen 2.

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Напомним, операционная система Steam Deck — это SteamOS 3.0, построенная на базе Arch Linux. Valve в данный момент озадачена оптимизацией программного обеспечения для обеспечения стабильных 30 fps во всех играх, доступных на новом устройстве. Специалисты Phoronix убеждены, что драйвер ACPI CPUFreq пока не в состоянии в полной мере обеспечивать должную производительность, ведь его возможности сковываются ограниченным энергопотреблением Steam Deck.

Завершённый программный продукт AMD и Valve настроит процессор консоли на мгновенное увеличение своей производительности, когда это будет нужно. В условиях, когда энергопотребление графического и центрального процессора ограничено уровнем 15 Вт, это особенно важно.

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Более подробно о разработках AMD и Valve можно будет узнать в рамках конференции X.org (XDC), которая должна пройти в период с 15 по 17 сентября текущего года.