Microsoft запустила Windows 365 — полностью «облачную» ОС для бизнеса
Компания Microsoft запустила Windows 365, о которой мы уже писали некоторое время назад. Этот проект представляет собой сервис, который позволяет создавать «облачные» PC на базе Windows 10 или Windows 11. Пользователям Windows 365 предоставляется доступ к приложениям, данным и настройкам системы вне зависимости от устройств, с которого запускается «облачная» ОС.
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В момент запуска Windows 365 было объявлено, что услуги сервиса будут предоставляться по двум подпискам: для бизнеса и корпоративной. Подписка для бизнеса организовывает доступ к системе через любой современный браузер, в случае с вариантом для корпоративных клиентов доступе обеспечивается через приложение Microsoft Desktop.
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Стоимость обоих подписок одинаковая и зависит от мощности выделяемой конфигурации. Так, за 2092 рубля можно арендовать PC с 2 виртуальными процессорами, 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт хранилища. Никто не запрещает настроить конфигурацию системы самостоятельно, в таком случае будет обходиться от 1350 рублей в месяц.
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