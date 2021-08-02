Новый полководец и оптимизации: авторы Stronghold Warlords поведали о ближайшем плане развития проекта
Stronghold Warlords, быть может, и не получила широкого признания игроков, но план по поддержке игры надо выполнять, и коллектив Firefly Studios от своих обязательств не отказывается. Сегодня разработчики рассказали, что следует ждать игрокам в ближайшее время.
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Итак, самое главное — новый ИИ-полководец Хубилай-хан с соответствующими стратегиями и дизайнами крепостей. Кроме того, разработчики будут продолжать добавлять в игру новые карты, работать над оптимизацией и исправлять обнаруженные игроками ошибки.
Релиз Stronghold Warlords состоялся в марте этого года, однако его пользовательские оценки оставляют желать лучшего. Причина — общая сырость проекта, слабый искусственный интеллект и смена сеттинга на азиатский, что многим старожилам-фанатам серии не пришлось по душе.
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