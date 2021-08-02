Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый полководец и оптимизации: авторы Stronghold Warlords поведали о ближайшем плане развития проекта

Потому что могут.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Stronghold Warlords, быть может, и не получила широкого признания игроков, но план по поддержке игры надо выполнять, и коллектив Firefly Studios от своих обязательств не отказывается. Сегодня разработчики рассказали, что следует ждать игрокам в ближайшее время.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Итак, самое главное — новый ИИ-полководец Хубилай-хан с соответствующими стратегиями и дизайнами крепостей. Кроме того, разработчики будут продолжать добавлять в игру новые карты, работать над оптимизацией и исправлять обнаруженные игроками ошибки.

Релиз Stronghold Warlords состоялся в марте этого года, однако его пользовательские оценки оставляют желать лучшего. Причина — общая сырость проекта, слабый искусственный интеллект и смена сеттинга на азиатский, что многим старожилам-фанатам серии не пришлось по душе.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

firefly studios stronghold warlords
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новый полководец и оптимизации: авторы Stronghold Warlords поведали о ближайшем плане развития проекта
+
Activision Blizzard убрала из WoW Classic анимацию «плевок» на фоне скандала с домогательствами
3
В Rainbow Six Siege пройдёт событие, посвящённое Rainbow Six Extraction
+
В Amazon Prime Gaming проходит раздача Battlefield V для PC
1
DICE готовит к запуску «Исход» — короткометражный фильм, посвящённый событиям Battlefield 2042
+
Soulslike-платформер Grime уже доступен для прохождения
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 52
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 68
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
71
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
7
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
12
Вспоминаем, о чем были игры Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 1 и 2
5
Распродажа 2021 – ключи для Windows 10 по цене от 940 рублей

Сейчас обсуждают

Vlad Cladco
22:14
Майкрософту только на руку пандемия. Интересно насколько они рассчитывают сколько компаний будут переходить на это. И будет это иметь смысла потому что работники скажут я не хочу использовать домашний...
Microsoft объявила о доступности облачных компьютеров Windows 365
Arseny Lobashevsky
22:13
3060 и по рекомендованной цене ДОРОГАЯ, где этот дегенерат узрел "недорогие" карты?!
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула за месяц 40 000р
IgorKolmikov
22:10
"Графический ускоритель GeForce GTX 1060 опередил видеокарту Radeon RX 590 в четырех проектах из восьми и показал равные результаты в трех играх. В одном проекте красный ускоритель был медленнее зелен...
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
Renegade1979
22:09
Видимо, маунтов в Classic не было, особенно донатных, и эмодзи используется для намека тем, кто на них катается, что они чмыри. И жадные барыги из Дибилизард решили эмодзи убрать вообще. Но будут чмыр...
Activision Blizzard убрала из WoW Classic анимацию «плевок» на фоне скандала с домогательствами
Владислав Владиславов
22:03
Дорого, за такую безделушку, я и на 1070 себя великолепно чувствую.
Геймерские видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула половину цены
Александр Кремлев
21:58
Ну для меня аутентичный консольный гейминг это повод ещё и понастальгировать,эмулятор убьет атмосферу равно как и разные графические плюшки просто сделают из старой любимой игры совсем что-то незнаком...
На фоне отголосков майнинг-бума GTX 1060 и GTX 1050 Ti остаются наиболее популярными в Steam
Андреев Валентин
21:53
Я аж поперхнулся, думал Фуксию что-ли на серьезе выкатить решили. Не, 12 дроид.
Google внезапно анонсировала смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным процессором
Дмитрий
21:52
С цифровым юанем будет тоже самое по всему миру только) будут по морде давать за него)) наивное китайское правительство реально думает что людям нужна их подконтрольная цифровая валюта))
Правительство Китая планирует усилить давление на майнеров, не позволив обналичить Биткоины
Игорь Фоменко
21:50
Обратитесь с этим предложением в госдуму,они там любят всё запрещать.
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
Wile E. Coyote
21:50
Для кого эта новость? У нас в России и так 300 рублей (4$) в месяц семейный тариф. Я давно забыл про существование рекламы на всех устройствах. По-моему адекватная цена для тех, кто хотя бы полчаса в ...
YouTube без рекламы за меньшие деньги с подпиской Premium Lite тестируется в ряде стран
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем