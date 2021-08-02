Тема с домогательствами в Activision Blizzard продолжает развиваться. Как мы помним, на прошлой неделе Бобби Котик, глава компании, пообещал уволить всех сотрудников, «не отвечающих определённым требованиям». В своём письме топ-менеджер также дал понять, что из игр компании будут убраны все противоречивые элементы, которые могут (в теории) задеть чьи-то чувства. Про увольнения мы, видимо, узнаем как-нибудь в следующий раз, а спорный контент из игр действительно начали вырезать.

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Сегодня речь пойдёт о World of Warcraft: Burning Crusade Classic, для которой на прошлой неделе вышел тестовый патч со стандартным набором исправлений и улучшений. «Заплатка» с порядковым номером 2.5.2 пока доступна на PTR-сервере, она также убрала из игры анимацию «плевок», которая активируется при вводе команды /split.

реклама On the Patch 2.5.2 Burning Crusade Classic PTR, the Spit Emote has been removed. #Warcrafthttps://t.co/PJZjOG1zY5 pic.twitter.com/KAoVLhrPK7 — Wowhead💙 (@Wowhead) July 30, 2021

Разумеется, игровое сообщество осталось в недоумении от подобного решения со стороны Activision Blizzard. Но представители последней, видимо, решили избавиться от «плевка» из-за ассоциаций с больной темой про домогательства. Завсегдатаи World of Warcraft: Burning Crusade Classic считают, что команда /split ранее провоцировала «фокусить» игроков, которые тратили в игре деньги на покупку виртуальных предметов — в частности, премиум-маунтов. Другие пользователи таким образом выражали своё отношение к «донатерам», и вот последних было решено защитить от нападок.