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В Rainbow Six Siege пройдёт событие, посвящённое Rainbow Six Extraction

Похоже, авторы забыли, что релиз «Эвакуации» отложили аж до января.
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Вслед за недвусмысленными тизерами Ubisoft официально анонсировала ограниченное по времени внутриигровое событие в своём популярном сетевом боевике Rainbow Six Siege, посвящённое кооперативному проекту-выживачу Rainbow Six Extraction. По всей видимости, разработчиков «Осады» не уведомили о том, что запуск «Эвакуации» отложили аж до января следующего года, поэтому соответствующий «ивент» стартует уже завтра, 3 августа, и продлится три недели — вплоть до 24 августа.

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Событие называется Containment, и по его сюжету Консульство оказалось захваченным «Химерой». Нам необходимо разобраться с паразитом, уничтожая или сохраняя его гнёзда. В событии принимают участие пять оперативников отряда «Радуга».

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Что касается Rainbow Six Extration, то конкретными причинами переноса выхода проекта Ubisoft с широкой общественностью не поделилась. Ограничились лишь избитыми фразами о заботе о качестве проекта и необходимости для этого дополнительного времени.

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