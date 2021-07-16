Релиз Rainbow Six Extraction задержится до января
Когда казалось, что дата выхода Rainbow Six Extraction уже непоколебима, Ubisoft взяла и опубликовала неприятные известия: её релиз задержится аж до января 2022 года, тогда как изначально был запланирован на 16 сентября.
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Вместе с тем компания отложила запуск и Riders Republic — заняться экстремальными видами спорта хотя бы в виртуальном формате придётся только 28 октября (изначально — 2 сентября).
Конкретными причинами переноса релизов Ubisoft не поделилась, ограничившись лишь шаблонными фразами о необходимости дополнительного времени для создания игры нужного качества. Рискнём предположить, что это связано с эпидемиологической обстановкой в мире и вызванными ею трудностями в процессе производства видеоигр.
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