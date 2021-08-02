DICE готовит к запуску «Исход» — короткометражный фильм, посвящённый событиям Battlefield 2042
Разработчики из DICE совместно с Electronic Arts в скором времени покажут короткометражный фильм «Исход», посвящённый 2042. Если точнее, то события ленты происходят в мире игры. Премьера короткометражки запланирована на 12 августа, в 18:00 МСК на официальном канале Battlefield 2042.
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«Исход» прольёт свет на события, которые стали причиной начала той самой войны, принимать участие в которой придётся игрокам. По случаю скорой премьеры фильма был выпущен коротенький рекламный тизер, в котором нам говорят следующие слова: «Мир желает забыть о нашем существовании. Мы заставим его увидеть».
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Релиз Battlefield 2042 запланирован на 22 октября, среди целевых платформ ожидаемо оказались PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
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