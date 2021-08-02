Как и было обещано ранее, сегодня метроидвания Grime с «закосом» под Dark Souls стала доступна для прохождения всеми желающими. Безусловно, одного желания будет маловато, поэтому приготовьтесь расстаться с 465 рублями (до 9 августа — с 418 рублями).

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Grime представляет собой мрачный платформер из подкатегории метроидваний, в котором нам необходимо путешествовать по фантастическому миру и сражаться с многочисленными супостатами при помощи биологического оружия, способного мутировать прямо на поле боя.

Хотя звучит всё слишком неоднозначно, но профессиональные критики уже успели высоко оценить Grime. Что же о новинке думают простые игроки, узнаем уже через несколько часов, когда наберётся хотя бы небольшая критическая масса отзывов, достаточных для средневзвешенной оценки.