Soulslike-платформер Grime уже доступен для прохождения
Как и было обещано ранее, сегодня метроидвания Grime с «закосом» под Dark Souls стала доступна для прохождения всеми желающими. Безусловно, одного желания будет маловато, поэтому приготовьтесь расстаться с 465 рублями (до 9 августа — с 418 рублями).
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Grime представляет собой мрачный платформер из подкатегории метроидваний, в котором нам необходимо путешествовать по фантастическому миру и сражаться с многочисленными супостатами при помощи биологического оружия, способного мутировать прямо на поле боя.
Хотя звучит всё слишком неоднозначно, но профессиональные критики уже успели высоко оценить Grime. Что же о новинке думают простые игроки, узнаем уже через несколько часов, когда наберётся хотя бы небольшая критическая масса отзывов, достаточных для средневзвешенной оценки.
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