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Игроки восхищаются уровнем интеллекта ботов в Halo Infinite

Это уже не искусственный идиот, а действительно что-то вроде интеллекта.
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Искусственный интеллект в компьютерных играх испокон веков был объектом насмешек и издевательств. Но когда-нибудь эта вселенская несправедливость в отношении наборов скриптов должна была закончиться, и, похоже, катализатором развития ИИ в играх станет Halo Infinite. По крайней мере, столь амбициозные мысли уже начали рождаться в головах участников программы Halo Insider, которым на днях посчастливилось сразиться в мультиплеере новинки в режиме против искусственных соперников.

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Быстро выяснилось, что боты в Halo Infinite не просто умны, а порой даже превосходят в тактическом мышлении настоящих живых игроков. В качестве примера игроки приводят остроумный способ применения местного варианта датчика передвижений: боты додумались до того, что этот датчик можно прикрепить на экипировку союзника, получив тем самым импровизированную мобильную радарную станцию.

Также восторженные игроки рапортуют о высокой скорости реакции ботов, их нежелании нелепо подрываться на очевидных гранатах, грамотном использовании укрытий и, в целом, доставлении ими множества неприятностей. Проще говоря, ИИ в Halo Infinite действует как настоящий игрок среднего или выше среднего уровня опыта. Многих из тех, кто не ожидал от «компов» такой прыти, данное обстоятельство застало врасплох.

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Будут ли внедрены какие-то изменения в механику работы ИИ-соперников в Halo Infinite, неизвестно, но, в любом случае, в сетевом режиме психологически приятнее сражаться против живых людей. Что толку от стрельбы по пусть и умным, но всё еже болванчикам? Релиз Halo Infinite между тем должен состояться до конца года.

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