Компания Google занялась тестированием подписки Premium Light для YouTube — это «облегчённая» версия «премиума», который настойчиво предлагается пользователям сервиса уже на протяжении нескольких месяцев. При покупке Light-версии подписки просмотр роликов всё так же будет доступен без рекламы. Собственно, это главная и единственная функция «облегчённого» варианта.

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В настоящий момент YouTube Premium работает в множестве стран, включая Россию. С его помощью можно просматривать видеоролики не только без рекламы, но ещё и с отсутствующим подключением к Сети. Для любителей слушать музыку в дороге доступна функция просмотра ролика в фоне вкупе с возможностями сервиса YouTube Music.

«Лайт»-версия премиумной подписки тестируется в Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Бельгии. Напомним, за полный Premium жители России отдают 199 рублей, за Premium Light будут платить почти в два раза дешевле.