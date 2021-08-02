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YouTube тестирует подписку Premium Light — она только отключает рекламу, но и стоит дешевле

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Компания Google занялась тестированием подписки Premium Light для YouTube — это «облегчённая» версия «премиума», который настойчиво предлагается пользователям сервиса уже на протяжении нескольких месяцев. При покупке Light-версии подписки просмотр роликов всё так же будет доступен без рекламы. Собственно, это главная и единственная функция «облегчённого» варианта.

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В настоящий момент YouTube Premium работает в множестве стран, включая Россию. С его помощью можно просматривать видеоролики не только без рекламы, но ещё и с отсутствующим подключением к Сети. Для любителей слушать музыку в дороге доступна функция просмотра ролика в фоне вкупе с возможностями сервиса YouTube Music.

«Лайт»-версия премиумной подписки тестируется в Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Бельгии. Напомним, за полный Premium жители России отдают 199 рублей, за Premium Light будут платить почти в два раза дешевле.

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pOdOnOg
17:40
А ещё эта шляпа будет плавить консоли nextgen и придётся всё это "мылом смазывать"
Фотореалистичные джунгли в свежей фанатской демонстрации Unreal Engine 5
Похотливый
17:38
Так создай, может полегчает. Может дела в гору пойдут и когда-нибудь RTX 3080 себе купишь. А то нищий и злой.
GPU Nvidia Ada Lovelace в RTX 40 Series станут шагом вперёд на уровне перехода от Maxwell к Pascal
Зеновий Радеонович
17:37
да со мной все так. я ж не создаю 100500 твинков на "всего лишь" ресурсе о "всего лишь" видеокарточках.
GPU Nvidia Ada Lovelace в RTX 40 Series станут шагом вперёд на уровне перехода от Maxwell к Pascal
Мавлет Компотов
17:36
Производители не заинтересованы, но это неменуемо, тк курс крипты падает постоянно, иначе как на ней заработать
Вклад в высокие цены видеокарт может вносить дорогая память GDDR6
Winssy
17:36
Майнинг-бум продет, продажи топов рухнут, тогда они не только 3050/3030 выпускать захотят, но и 3010)
Вклад в высокие цены видеокарт может вносить дорогая память GDDR6
Зеновий Радеонович
17:34
"обосрался, скажи, что тролил". старый фокус, и неинтересный. Могу еще пованговать: у тебя низкая самооценка. И там уже хз, почему. То ли действительно отчим повлиял, то ли еще кто. В приницпе, не важ...
GPU Nvidia Ada Lovelace в RTX 40 Series станут шагом вперёд на уровне перехода от Maxwell к Pascal
Евгений Еремин
17:34
Вам Никто ничего не должен. Хочешь бери, хочешь смотри. Как бабы одно и тоже, нытики....
Palit не рекомендует покупать видеокарты после майнинга
Похотливый
17:33
Мда, чувак, ты еще пытаешься что-то доказать? Не поленился в ютубе порылся... Что с тобой не так? Тени моргают... Детский сад, штаны на лямках. Выдохни, обсохни, успокойся. Это всего лишь видеокарты и...
GPU Nvidia Ada Lovelace в RTX 40 Series станут шагом вперёд на уровне перехода от Maxwell к Pascal
Евгений Еремин
17:31
Звездит производитель. Есть нюансы при покупке. ... Я вот лично не заметил снижение за год, но это я, кто как пользуется... Одно скажу, вертушки изнашиваются точно.
Palit не рекомендует покупать видеокарты после майнинга
Мавлет Компотов
17:30
Откуда такие утверждения, предсказатель?
Вклад в высокие цены видеокарт может вносить дорогая память GDDR6
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