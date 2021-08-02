Age of Empires IV: в коротеньких геймплейных видео показали Аббасидский халифат и сражения на море
Не успеем мы и оглянуться, как на календаре окажется конец октября. Единственный положительный в этом момент кроется в том, что приближается релиз Age of Empires IV, и разработчики из World’s Edge совместно с Xbox Game Studios с завидной регулярностью публикуют посвящённые тем или иным аспектам игры геймплейные видеоролики. На днях, например, нашему вниманию показали среднестатистическую армию Аббасидского халифата и морские сражения. Оба видеоролика чертовски короткие — всего по 30 секунд каждый — но и на этом, что называется, спасибо.
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Напомним, что Аббасидский халифат — одна из восьми стартовых цивилизаций в Age of Empires IV. Представляет собой могущественное ближневосточное государство с соответствующими юнитами вроде воинов на верблюдах. Важно напомнить, что каждая цивилизация в Age of Empires IV будет сильно отличаться от других в плане игрового процесса, стратегии и тактики: разработчики решили, что лучше сделать меньше цивилизаций, но проработать каждую из них вплоть до полной уникальности. Иными словами, воспринимайте местные цивилизации как «лёгкие» варианты версий рас в StarCraft II.
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Что касается морских сражений, то поначалу World’s Edge планировала вообще от них отказаться в Age of Empires IV. Дело в том, что, по статистике Age of Empires II и Age of Empires II Definitive Edition, на целевые аудитории которых и рассчитана «четвёрка», морские баталии происходят с ничтожной частотой. Но ради сохранения исторической справедливости данный элемент игрового процесса всё же решили оставить.
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Релиз Age of Empires IV назначен на 28 октября.
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