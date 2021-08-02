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Занимательная статистика Spider-Man Miles Morales: тысячи лет геймплея и миллиарды ликвидированных врагов

Это на всех игроков суммарно, если что. Не пугайтесь.
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По случаю очередной годовщины со дня выхода первого произведения с супергероем в обтягивающем костюмчике с символикой паутины разработчики Spider-Man Miles Morales из студии Insomniac Games решили поделиться занимательной статистикой, свою лепту в которую внёс каждый из игроков в данное ответвление франшизы.

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Статистика получилось достаточно занимательной. Так, например, всего игроки суммарно провели в Spider-Man Miles Morales свыше 11 тысяч лет. За это время они укокошили свыше 7 миллиардов оппонентов, предотвратили более 190 миллионов преступлений и собрали более 224 миллионов коллекционных предметов.

Кроме того, фанаты Человека-паука выполнили свыше 727 миллионов специальных атак, осуществили более 146 миллионов добиваний и 62 миллиона раз прокатились в метро. Очаровательный костюмчик с котиком был надет более девяти миллионов раз.

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При этом важно отметить, что с момента выхода Spider-Man Miles Morales ещё даже и года не прошло: игра появилась на свет на PlayStation в середине ноября прошлого года, успев за это время разойтись огромным для данного проекта тиражом в 6,5 млн копий.

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