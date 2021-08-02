Пётр Гланц озвучил Сталина в фанатской локализации переиздания Command & Conquer
Творческое объединение Mechanics VoiceOver опубликовало игрофильм, целиком и полностью посвящённый сюжетной кампании за Советский Союз в переиздании легендарной Command & Conquer. Энтузиасты показали, на каком этапе находится работа по полной локализации переиздания оригинальной стратегии. Собственно, представленный игровой фильм — это просто собранные воедино игровые ролики с прохождением заданий, переведённые и озвученный на русский язык.
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Главная новость в отношении этого сборника заключается в том, что для работы над игровым фильмом и переводом привлекался известный актёр дубляжа Пётр Гланц-Иващенко. «Дэдпула» смотрели в дублированном переводе? Голос главному герою подарил именно Гланц. Ему поручили озвучку самого Иосифа Сталина в видео-перебивках между заданиями. Энтузиасты из Mechanics VoiceOver также дали понять, что тестирование советской кампании практически завершено. Уже выпущена бета-версия перевода для переиздания Command & Conquer, пока доступная только платным подписчикам студии перевода.
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Представители фанатского творческого объединения пообещали заняться переводом кампании за Альянс и двух дополнений. Что там будет со сроками — предсказать невозможно.
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