Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Пётр Гланц озвучил Сталина в фанатской локализации переиздания Command & Conquer

«Дэдпула» помните, кстати?
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Творческое объединение Mechanics VoiceOver опубликовало игрофильм, целиком и полностью посвящённый сюжетной кампании за Советский Союз в переиздании легендарной Command & Conquer. Энтузиасты показали, на каком этапе находится работа по полной локализации переиздания оригинальной стратегии. Собственно, представленный игровой фильм — это просто собранные воедино игровые ролики с прохождением заданий, переведённые и озвученный на русский язык.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Главная новость в отношении этого сборника заключается в том, что для работы над игровым фильмом и переводом привлекался известный актёр дубляжа Пётр Гланц-Иващенко. «Дэдпула» смотрели в дублированном переводе? Голос главному герою подарил именно Гланц. Ему поручили озвучку самого Иосифа Сталина в видео-перебивках между заданиями. Энтузиасты из Mechanics VoiceOver также дали понять, что тестирование советской кампании практически завершено. Уже выпущена бета-версия перевода для переиздания Command & Conquer, пока доступная только платным подписчикам студии перевода.

реклама

Представители фанатского творческого объединения пообещали заняться переводом кампании за Альянс и двух дополнений. Что там будет со сроками — предсказать невозможно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

command & conquer
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Пётр Гланц озвучил Сталина в фанатской локализации переиздания Command & Conquer
1
Предзаказ New World от Amazon продолжает лидировать в чарте продаж Steam, а The Ascent стартовала с третьего места
3
Благодаря бесплатным выходным «онлайн» Marvel’s Avengers в Steam подскочил почти в 20 раз
2
Разработку ремейка Dead Space возглавляет экс-геймдиректор Assassin’s Creed Valhalla
12
Respawn заблокировала свыше двух тысяч игроков в Apex Legends за использование уязвимостей
2
В Watch Dogs Legion введут режим повышенной сложности
4

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 40
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 35
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
90
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
40
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Вспоминаем, о чем были игры Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 1 и 2
6
Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
2

Сейчас обсуждают

Renegade1979
00:59
Нецелевое расходование бюджетных средств, проще говоря воровство. Купил карты, которые там не надо, получи фошызд гранату!
В Польше ИТ специалиста уличили в майнинге на компьютерах штаб квартиры полиции
neSaint
00:59
Ну вот и покупай прелесть 3060 за 60 а через 3 года это будет тыква
Уровень производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим — инсайдер
Evgeniy Som
00:59
А кто будет придумывать новые машины, телевизоры, кофеварки да что там те же компьютеры а именно процессоры, видеокарты? Или делать игры, снимать фильмы? Если все будут получать все что хотят то зачем...
Джефф Безос больше не самый богатый человек мира
32Влад32
00:59
Я бы оценил, если бы при такой высокой производительности карта потребляла ватт 100 -150. А повысить производительность за счет увеличения потребляемой энергии - не так уж и сложно.
Уровень производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим — инсайдер
Алексей Кутерев
00:58
Хешрейт зарешает в итоге.
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
Алексей Кутерев
00:58
Чудо для майнеров?
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
mo3ulla
00:57
вы скакнувший ракетой питальник специально не учитываете ? я напомню тдп 3090 VS 2080ti взлетел ракетой .. с 250 до 350 ... архитектурно увеличение количества ядер снизило их эффективность
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
Алексей Кутерев
00:56
Реактор в придачу надо дарить.
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
Алексей Кутерев
00:55
В майнинге наверное будет в 2 раза. Хуангу только того и надо.
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
Дмитрий Внук
00:55
3070ти выдает 45 хешей. как бы за 1к$ их откупают и всё выгодно получается.
В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем